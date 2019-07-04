У Дніпрі двоє хлопців побили і скинули у воду чоловіка, щоб зняти це на телефон
"Вчора працівники поліції Дніпра встановили і затримали двох покидьків, 1993 і 1996 р.н., які скинули в річку невідомого заради відео на телефон. Людина загинула", - написав Аброськін, повідомляє LB.ua.
Загиблому було 48 років.
"Наряд поліції на набережну викликали перехожі - люди бачили момент бійки і те, чим вона закінчилася. Хлопців вони тримали до приїзду патрульних", - пише видання.
Одному із затриманих 26 років, іншому - 22 роки. Обидва були в стані алкогольного сп'яніння і намагалися переконати правоохоронців, що вони не розуміють, що відбувається.
Хлопців доставили в Дніпровське відділення поліції для з'ясування всіх обставин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за статтею 115 - умисне вбивство.
Нагадаємо, що в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.
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