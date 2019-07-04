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У Дніпрі двоє хлопців побили і скинули у воду чоловіка, щоб зняти це на телефон

Чоловік загинув
У Дніпрі 6 квітня двоє хлопців 22 і 26 років побили і скинули у воду чоловіка заради відео на телефон. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції, керівник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.
У Дніпрі двоє хлопців побили і скинули у воду чоловіка, щоб зняти це на телефон Фото: dp.informator.ua

"Вчора працівники поліції Дніпра встановили і затримали двох покидьків, 1993 і 1996 р.н., які скинули в річку невідомого заради відео на телефон. Людина загинула", - написав Аброськін, повідомляє LB.ua.

Загиблому було 48 років.

"Наряд поліції на набережну викликали перехожі - люди бачили момент бійки і те, чим вона закінчилася. Хлопців вони тримали до приїзду патрульних", - пише видання.

Одному із затриманих 26 років, іншому - 22 роки. Обидва були в стані алкогольного сп'яніння і намагалися переконати правоохоронців, що вони не розуміють, що відбувається.

Хлопців доставили в Дніпровське відділення поліції для з'ясування всіх обставин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за статтею 115 - умисне вбивство.

Нагадаємо, що в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.

 

 
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07 04 2019 14:55
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