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У Дніпрі кількість жертв зросла до 43: з-під завалів будинку дістали тіло дитини

17 січня 2023, 10:30
У Дніпрі кількість жертв зросла до 43: з-під завалів будинку дістали тіло дитини
Дніпро, руїни будинку після ракетного обстрілу рф
Травмовано 79 осіб (з них 16 дітей), врятовано – 39 (з них шестеро дітей).

Унаслідок ракетної атаки росіян 14 січня на житловий будинок в Дніпрі загинуло 43 людини, травмовано – 79 (з них 16 дітей). Врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей).

Сьогодні, у вівторок, 17 січня, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі витягли тіло загиблої дитини, повідомили в Офісі президента.

Рятувальна операція в Дніпрі триває понад 63 години, задіяний кінологічний центр із собаками-пошуковцями. Наразі уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрано на 90%.

Під час російської ракетної атаки на Україну 14 січня одна з п'яти запущених росією ракет Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок в Дніпрі, знищивши цілий під'їзд. Понад 200 квартир було зруйновано.


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