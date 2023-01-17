У Дніпрі кількість жертв зросла до 43: з-під завалів будинку дістали тіло дитини

Травмовано 79 осіб (з них 16 дітей), врятовано – 39 (з них шестеро дітей).

Унаслідок ракетної атаки росіян 14 січня на житловий будинок в Дніпрі загинуло 43 людини, травмовано – 79 (з них 16 дітей). Врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей).

Сьогодні, у вівторок, 17 січня, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі витягли тіло загиблої дитини, повідомили в Офісі президента.

Рятувальна операція в Дніпрі триває понад 63 години, задіяний кінологічний центр із собаками-пошуковцями. Наразі уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрано на 90%.

Під час російської ракетної атаки на Україну 14 січня одна з п'яти запущених росією ракет Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок в Дніпрі, знищивши цілий під'їзд. Понад 200 квартир було зруйновано.