У Дніпрі п'яний екс-прокурор з дружиною влаштували стрілянину з рушниці з балкона

У Дніпрі поліція затримала чоловіка і жінку, які стріляли з балкона квартири з рушниці.

Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік і жінка з балкона власної квартири, розташованої на просп. Поля, здійснили близько п'яти пострілів, повідомляє прес-служба поліція області.

Стрільців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, затримали і доставили до Дніпровського відділку поліції.

У них вилучили зареєстровану мисливську рушницю "Cobalt" 12-го калібру. Зараз 46-річного чоловіка затримали за ст. 208 КПК. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру і буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше видання "Інформатор" опублікувало відео стрілянини. Сусіди й очевидці розповіли журналістам, що в квартирі, з балкона якої стріляли, проживає 46-річний колишній військовий прокурор.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.