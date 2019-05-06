У Дніпрі п'яний екс-прокурор з дружиною влаштували стрілянину з рушниці з балкона
Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік і жінка з балкона власної квартири, розташованої на просп. Поля, здійснили близько п'яти пострілів, повідомляє прес-служба поліція області.
Стрільців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, затримали і доставили до Дніпровського відділку поліції.
У них вилучили зареєстровану мисливську рушницю "Cobalt" 12-го калібру. Зараз 46-річного чоловіка затримали за ст. 208 КПК. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру і буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Раніше видання "Інформатор" опублікувало відео стрілянини. Сусіди й очевидці розповіли журналістам, що в квартирі, з балкона якої стріляли, проживає 46-річний колишній військовий прокурор.
Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.
Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.
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