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ПОЛІТИКА

У Дніпрі від удару російської ракети по житловому будинку 5 загиблих, людей знімають кранами зі зруйнованих поверхів

14 січня 2023, 17:56
У Дніпрі від удару російської ракети по житловому будинку 5 загиблих, людей знімають кранами зі зруйнованих поверхів
Дніпро, руїни будинку після ракетного обстрілу рф
27 людей поранено, серед них шестеро дітей

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до п'ятьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рятувальники зі зруйнованої багатоповерхівки знімають кранами людей, які сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.

Про це написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Знімаємо людей кранами, вони сигналізують ліхтарями, мобільними телефонами", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російський ворог поцілив у багатоквартирний будинок Дніпра. Зруйновано один під'їзд, під завалами перебувають люди. Загинули п’ятеро людей, 27 поранено, серед них шестеро дітей.


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