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У Дніпрі виборчком очолив сепаратист, який у 2014 піднімав прапор Росії і кликав Путіна, - ВІДЕО

Кандидатуру Марченка запропонував народний депутат і кандидат в президенти Сергій Каплін
У Дніпрі голова ГО "Союз радянських офіцерів" Віктор Марченко, який у 2014 році над Дніпровською міською радою піднімав російський прапор і закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну, очолив окружну виборчу комісію.
У Дніпрі виборчком очолив сепаратист, який у 2014 піднімав прапор Росії і кликав Путіна, - ВІДЕО Фото: скріншот

Кандидатуру Марченка на посаду голови окружної виборчої комісії запропонував народний депутат і кандидат в президенти Сергій Каплін, повідомляє місцеве видання "Відкритий", посилаючись на Центральну виборчу комісію.

Віктор Марченко є активним прихильником "русского мира".

Саме він у березні 2014 року організував підняття російського прапора біля будівлі міської ради Дніпра. Перед камерами телебачення він пояснив свій вчинок тим, що "Дніпропетровськ — південна столиця Російської імперії".

Він також закликав "російську визвольну армію" прийти в Дніпро.

Крім того, Марченко приймає активну участь у трансляціях проросійських пропагандистських сайтів.

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21 02 2019 13:19
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