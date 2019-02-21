У Дніпрі виборчком очолив сепаратист, який у 2014 піднімав прапор Росії і кликав Путіна, - ВІДЕО Кандидатуру Марченка запропонував народний депутат і кандидат в президенти Сергій Каплін

У Дніпрі голова ГО "Союз радянських офіцерів" Віктор Марченко, який у 2014 році над Дніпровською міською радою піднімав російський прапор і закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну, очолив окружну виборчу комісію.

Фото: скріншот

Кандидатуру Марченка на посаду голови окружної виборчої комісії запропонував народний депутат і кандидат в президенти Сергій Каплін, повідомляє місцеве видання "Відкритий", посилаючись на Центральну виборчу комісію. Віктор Марченко є активним прихильником "русского мира". Саме він у березні 2014 року організував підняття російського прапора біля будівлі міської ради Дніпра. Перед камерами телебачення він пояснив свій вчинок тим, що "Дніпропетровськ — південна столиця Російської імперії". Він також закликав "російську визвольну армію" прийти в Дніпро. Крім того, Марченко приймає активну участь у трансляціях проросійських пропагандистських сайтів.

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