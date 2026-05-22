У Дніпрі знищено склад ООН з гуманітарною допомогою на $1 млн після ракетного удару
Агентство ООН у справах біженців заявило про втрату допомоги на суму 1 мільйон доларів, коли російська ракета вразила один з його складів у Дніпрі на на початку цього тижня
Про це 22 травня повідомляє Reuters.
Склад, на якому знаходилися матеріали для екстреного укриття, включаючи килимки для сну та гігієнічні набори, був знищений у середу, і двоє людей загинули, повідомила Бернадетт Кастель-Голлінгворт, представниця УВКБ ООН у Києві.
За даними УВКБ ООН, ці постачання були призначені для розподілу серед переміщених осіб та постраждалих від війни людей уприфронтових районах України, що позбавляє людей критично важливої допомоги у момент значної потреби, оскільки примусове переміщення та евакуація з прифронтових районів тривають.
Нагадаємо, 14 травня, окупанти застосували безпілотник для удару по автомобілях гуманітарної місії в Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень машини Управління ООН з координації гуманітарних справ.