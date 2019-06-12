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У Дніпропетровській області протягом року понад 1,5 тис. жителів захворіли на кір

У 2019 році в Дніпропетровській області зареєстрували понад 1,5 тис. випадків захворювання на кір, 77% хворих були невакциновані
"Рівень захворюваності на кір у Дніпропетровській області залишається високим. Це пов’язано із тим, що багато людей не мають щеплень від недугу - переважна більшість хворих були невакциновані. Натомість це єдиний надійний засіб профілактики", - йдеться у повідомленні.
У Дніпропетровській області протягом року понад 1,5 тис. жителів захворіли на кір Фото: bukovyna.tv

У 2019 році в Дніпропетровській області зареєстрували понад 1,5 тис. випадків захворювання на кір, 77% хворих були невакциновані, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА з посиланням на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рівень захворюваності на кір у Дніпропетровській області залишається високим. Це пов’язано із тим, що багато людей не мають щеплень від недугу - переважна більшість хворих були невакциновані. Натомість це єдиний надійний засіб профілактики", - йдеться у повідомленні.

Кір - інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

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06 12 2019 17:45
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