ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"Рівень захворюваності на кір у Дніпропетровській області залишається високим. Це пов’язано із тим, що багато людей не мають щеплень від недугу - переважна більшість хворих були невакциновані. Натомість це єдиний надійний засіб профілактики", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпропетровській області протягом року понад 1,5 тис. жителів захворіли на кір
У 2019 році в Дніпропетровській області зареєстрували понад 1,5 тис. випадків захворювання на кір, 77% хворих були невакциновані
Фото: bukovyna.tv
У 2019 році в Дніпропетровській області зареєстрували понад 1,5 тис. випадків захворювання на кір, 77% хворих були невакциновані, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА з посиланням на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Рівень захворюваності на кір у Дніпропетровській області залишається високим. Це пов’язано із тим, що багато людей не мають щеплень від недугу - переважна більшість хворих були невакциновані. Натомість це єдиний надійний засіб профілактики", - йдеться у повідомленні.
Кір - інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом.
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06 12 2019 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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