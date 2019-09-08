CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ самоназваній "ДНР" заявили про готовність провести з Україною обмін полонених за формулою "102 на 50".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "ДНР" заявили про готовність до обміну полонених за формулою "102 на 50"
"Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну"
Фото: e-news.su
Про це заявила так звана "уповноважена з прав людини в "ДНР" Дарина Морозова, повідомляє "Громадське".
За словами Морозової, що в "ДНР" готові передати Україні 50 полонених.
"Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну", - заявила вона.
Раніше у СБУ заявили, що бойовики незаконно утримують в ув`язненні на окупованих територіях Донецької і Луганської областей 223 людини.
Нагадаємо, що представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу в четвер, 18 липня, підтвердив, що на переговорах у Мінську домовилися про початок підготовки до обміну полоненими за формулою "208 на 69".
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