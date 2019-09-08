У "ДНР" заявили про готовність до обміну полонених за формулою "102 на 50"

У самоназваній "ДНР" заявили про готовність провести з Україною обмін полонених за формулою "102 на 50".

Про це заявила так звана "уповноважена з прав людини в "ДНР" Дарина Морозова, повідомляє "Громадське".

За словами Морозової, що в "ДНР" готові передати Україні 50 полонених.

"Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну", - заявила вона.

Раніше у СБУ заявили, що бойовики незаконно утримують в ув`язненні на окупованих територіях Донецької і Луганської областей 223 людини.

Нагадаємо, що представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу в четвер, 18 липня, підтвердив, що на переговорах у Мінську домовилися про початок підготовки до обміну полоненими за формулою "208 на 69".