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ПОЛІТИКА

У ДПСУ відреагували на скандал із прес-офіцеркою, яка регулярно їздила відпочивати за кордон під час війни

10 січня 2023, 21:21
У ДПСУ відреагували на скандал із прес-офіцеркою, яка регулярно їздила відпочивати за кордон під час війни
прес-офіцерка ДПСУ
Рішення щодо неї будуть реалізовані найближчим часом

Керівництво Державної прикордонної служби незабаром ухвалить рішення щодо прес-офіцерки ДПСУ Іванни Плантовської, яка попри війну  регулярно виїжджала за кордон, зокрема для святкування Нового року до Парижу, та оприлюднювала відверті фото у соцмережах. 

Про це під час бриифінгу в медіацентрі "Укрінформ" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ці рішення будуть реалізовані найближчим часом. Вони стосуватимуться подальшого проходження нашою військовослужбовицею служби в лавах ДПС і власне виконання нею обов’язків за посадою. Звісно, я не в праві коментувати особисте життя. Але зазначу, що у відомстві на ту ситуацію відреагували відразу. Нам прикро, що попри те, що більшість прикордонників, це більше 50% особового складу відомства, виконують завдання з оборони країни, є й ті, які найбільше, непевно, приділяють увагу своєму особистому життю, що в цей час є морально неприпустимим", — зазначив посадовець.

Раніше прес-офіцерка Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська оприлюднила у соцмережах досить відверті фотографії з регулярних своїх поїздок на відпочинок за кордон під час війни в Україні, зокрема зі святкування Нового року у Парижі.

 

 

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