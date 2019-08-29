У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, з них одна дитина, - ВІДЕО

За рішенням міської влади Дрогобича 29 та 30 серпня оголошені днями жалоби за загиблими

Під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області дістали тіла вісьмох людей. Раніше повідомлялося про 6 загиблих.

"Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Крім того, рятувальники дістали з-під завалів живого домашнього кота.

"Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення", - повідомили рятувальники.

"Станом на 06 годину 29 серпня, триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття)", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового житлового будинку. Спершу рятувальники повідомляли, що причиною обвалу став вибух газу, однак потім заявили, що вибух малоймовірний. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом і з'ясовує обставини події. Прокуратура ж відкрила провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Через обвалення в Дрогобичі, президент Володимир Зеленський анонсував перевірку усіх житлових будинків в Україні.