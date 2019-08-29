У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, з них одна дитина, - ВІДЕО
"Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.
Крім того, рятувальники дістали з-під завалів живого домашнього кота.
"Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення", - повідомили рятувальники.
"Станом на 06 годину 29 серпня, триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття)", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового житлового будинку. Спершу рятувальники повідомляли, що причиною обвалу став вибух газу, однак потім заявили, що вибух малоймовірний. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом і з'ясовує обставини події. Прокуратура ж відкрила провадження за фактом зловживання службовим становищем.
Через обвалення в Дрогобичі, президент Володимир Зеленський анонсував перевірку усіх житлових будинків в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн