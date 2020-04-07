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У ДСНС розповіли, як Європа допомагає боротися з повенями на заході України

Країни ЄС відправили гуманітарну допомогу через механізм ЄС з цивільного захисту
До ліквідації наслідків повеней на заходіній частині України долучилися Італія, Швеція, Данія та Молдова, надіславши гуманітарну та технічну допомогу населеним пунктам.
У ДСНС розповіли, як Європа допомагає боротися з повенями на заході України Фото: паводок в Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)

Країни Євросоюзу відправили гуманітарну допомогу у постраждалі від повені західні регіони України.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Українська правда"

Деталі: Зазначається, що країни ЄС відправили гуманітарну допомогу через механізм ЄС з цивільного захисту.

Дослівно: "30 червня Уряд Італії літаком направив в Україну два гуманітарні вантажі із насосним обладнанням, засобами індивідуального захисту, бензопилами, пересувними електростанціями, наметами. Це обладнання та техніка передані для потреб постраждалого населення Івано-Франківської області.

Від Королівства Швеції рятувальники Прикарпаття отримали 2 липня протипаводкові бар'єри, мішки для піску, котушки для бар'єрів, кабельні стяжки та пожежні напірні рукави. Обладнання буде використовуватися у Рогатинському, Тлумацькому, Надвірнянському та Галицькому районах.

Для боротьби із стихійним лихом у Чернівецькій області Королівство Данія передали буковинським рятувальникам каски, ліхтарі на каски та рятувальні мотузки, довжиною по 50 метрів, а також два квадрокоптери.

Крім того, допомогли і сусідні країни. Зокрема, Молдова також передала Буковині бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, що допоможе боротися із наслідками негоди в регіоні, загальною вартістю 40 тисяч євро".

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04 07 2020 13:21
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