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У Джанкої окупанти обмежили мобільний зв'язок та інтернет до восьми годин на добу

19 липня 2026, 14:33
У Джанкої окупанти обмежили мобільний зв'язок та інтернет до восьми годин на добу
Фото: з вільного доступу
кремль продовжує мілітаризацію окупованого Криму.
У т.о. Джанкої в Криму російська окупаційна влада запровадила жорсткі обмеження на роботу мобільного зв'язку та інтернету. Відтепер комунікації працюватимуть лише вісім годин на добу, а решту часу мережу повністю вимикатимуть.
 
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
 
У Центрі зазначають, що такі дії свідчать про подальшу мілітаризацію тимчасово окупованого півострова. Цивільне населення фактично стає заручником військових інтересів кремля.
 
За оцінкою Центру, відключення зв'язку насамперед спрямовані на приховування переміщення російської військової техніки та особового складу, а також на обмеження доступу жителів до інформації про події на окупованій території.
 
У ЦПД наголосили, що Росія продовжує перетворювати Крим на закриту мілітаризовану зону, де інтереси військових ставляться вище за потреби цивільного населення.
 
Раніше Центр протидії дезінформації також повідомляв, що кремль працює над запровадженням так званих "білих списків" сервісів, які можуть залишатися доступними навіть під час масштабних відключень мобільного зв'язку та інтернету.
Кримвійна в Україніросія окупанти

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