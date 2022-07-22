ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоціальна мережа Фейсбук додала вкладку, в якій користувачі зможуть бачити лише публікації від обраних друзів, груп та сторінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Facebook з'явилась нова функція - тепер користувачі можуть бачити дописи від обраних груп
У новій вкладці все одно відображатимуться рекламні оголошення
Фото: gettyimages.com
Вкладка отримала назву "Feeds" (Стрічки).
За словами глави компанії Марка Цукерберга, цей довгоочікуваний крок спрямований на те, щоб користувачам було легше контролювати, який контент вони бачать у Фейсбуці.
Зазначається, що в новій вкладці користувачі зможуть переглянути останні публікації від обраних друзів, сторінок і груп. Ба більше, користувачі матимуть можливість переглянути публікації від всіх трьох категорій одночасно або відфільтрувати їх по кожній категорії окремо.
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22 07 2022 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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