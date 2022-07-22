У Facebook з'явилась нова функція - тепер користувачі можуть бачити дописи від обраних груп

Соціальна мережа Фейсбук додала вкладку, в якій користувачі зможуть бачити лише публікації від обраних друзів, груп та сторінок.

Вкладка отримала назву "Feeds" (Стрічки).

За словами глави компанії Марка Цукерберга, цей довгоочікуваний крок спрямований на те, щоб користувачам було легше контролювати, який контент вони бачать у Фейсбуці.

Зазначається, що в новій вкладці користувачі зможуть переглянути останні публікації від обраних друзів, сторінок і груп. Ба більше, користувачі матимуть можливість переглянути публікації від всіх трьох категорій одночасно або відфільтрувати їх по кожній категорії окремо.