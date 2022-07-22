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У Facebook з'явилась нова функція - тепер користувачі можуть бачити дописи від обраних груп

У новій вкладці все одно відображатимуться рекламні оголошення
Соціальна мережа Фейсбук додала вкладку, в якій користувачі зможуть бачити лише публікації від обраних друзів, груп та сторінок.
У Facebook з Фото: gettyimages.com

Вкладка отримала назву "Feeds" (Стрічки).

За словами глави компанії Марка Цукерберга, цей довгоочікуваний крок спрямований на те, щоб користувачам було легше контролювати, який контент вони бачать у Фейсбуці.

Зазначається, що в новій вкладці користувачі зможуть переглянути останні публікації від обраних друзів, сторінок і груп. Ба більше, користувачі матимуть можливість переглянути публікації від всіх трьох категорій одночасно або відфільтрувати їх по кожній категорії окремо.

 
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22 07 2022 12:31
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