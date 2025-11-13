У фігуранта справи про розкрадання в енергетиці знайшли досьє на працівників НАБУ – УП
13 листопада 2025, 10:57
Фото: nabu.gov.ua
У одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
"Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ", — йдеться у матеріалі.
Видання вказує, що про це свідчить той факт, що в одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" знайшли інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та інших співробітників. Зокрема, про керівника головного управління детективів Олександра Абакумова — керівника операції "Мідас".
Журналісти зазначають, що без допомоги правоохоронних органів фігуранти також не могли отримати інформацію про переміщення співробітників НАБУ з офіційних баз.
Як стверджують співрозмовники УП в антикорупційній вертикалі, одразу після обшуків у Міндіча 10 листопада НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде "відповідь".
Крім того, вже під час обшуків у інших фігурантів, як стверджують джерела видання, були знайдені докази того, що дійові особи ще у п'ятницю, 7 листопада, знали, що на понеділок, 10 листопада, готуються якісь заходи.
За даними УП, на момент обшуків Міндіч вже перебував за кордоном. Він перетнув кордон у пункті перетину "Грушів" у напрямку Польщі о 2:09 ночі. Це сталося за чотири з половиною години до обшуків.
Також саме 7 листопада (перед обшуками) з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Нацполіція затримала ділка, що начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП. Джерела УП у політичних колах наголошують, що ця публікація "майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи в тому числі по Єрмаку"
Співрозмовники видання у правоохоронних органах стверджують, що станом на зараз "в НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк". Але прізвища Міндіч на той момент не було в електронних матеріалах. Зокрема, після цього зливу за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман на прізвисько Шугармен.