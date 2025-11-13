У фігуранта справи про розкрадання в енергетиці знайшли досьє на працівників НАБУ – УП

Видання вказує, що про це свідчить той факт, що в одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" знайшли інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та інших співробітників.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ", — йдеться у матеріалі.

Видання вказує, що про це свідчить той факт, що в одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" знайшли інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та інших співробітників. Зокрема, про керівника головного управління детективів Олександра Абакумова — керівника операції "Мідас".