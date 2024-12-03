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У Фінляндії кандидата на виборах виключили зі списку через відмову засудити вторгнення рф в Україні

03 грудня 2024, 10:05
У Фінляндії кандидата на виборах виключили зі списку через відмову засудити вторгнення рф в Україні
Фото: korrespondent.net
Колишній росіянин також принизливо відгукувався про свою нову батьківщину.
Соціал-демократична партія Фінляндії зняла з муніципальних виборів кандидатуру одного зі своїх представників через його відмову засудити війну в Україні.
 
Про це пише фінське видання Yle.
 
Йдеться про Івана Дев'яткіна, який народився в росії, а зараз має подвійне громадянство. В одному з інтерв'ю він принизливо назвав Фінляндію "51-им штатом США" та охарактеризував закриття кордону країни з рф як "порушення прав людини".
 
Коли журналісти спитали у політика, чи вважає він виправданим вторгнення росії в Україну, той ухилився від відповіді, поскаржившись на "надто широку вибірку запитань". 
 
Соціал-демократи попереджали своїх кандидатів, що ті повинні мати чітку позицію щодо війни в Україні. Тож Дев'яткіна відсторонили від участі у виборах. Сам ексросіянин заявив, що "не розуміє, що зробив не так і які цінності порушив".
вибориФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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