У Фінляндії розробили експрес-тест на коронавірус, що показує результат за 10 хвилин

Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла

Вчені універститету Гельсінкі розробили антиген-тест, який дозволяє дізнатися результат за 10 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла.

За словами розробників, його можна застосовувати для швидкого тестування в багатьох ситуаціях - наприклад, в аеропортах, портах та навчальних закладах.

За допомогою одного тест-приладу за годину можна обробляти до 500 зразків. Перевагою тесту називають і те, що він безпечніший для працівників лабораторії, тому що вірус інактивується після потрапляння у розчин.