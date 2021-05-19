НОВИНИВчені універститету Гельсінкі розробили антиген-тест, який дозволяє дізнатися результат за 10 хвилин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії розробили експрес-тест на коронавірус, що показує результат за 10 хвилин
Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла
Фото: Прямий
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла.
За словами розробників, його можна застосовувати для швидкого тестування в багатьох ситуаціях - наприклад, в аеропортах, портах та навчальних закладах.
За допомогою одного тест-приладу за годину можна обробляти до 500 зразків. Перевагою тесту називають і те, що він безпечніший для працівників лабораторії, тому що вірус інактивується після потрапляння у розчин.
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19 05 2021 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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