У Франції 40 депутатів вимагають від уряду до кінця березня відкрити ресторани
Парламентарі, які представляють усі фракції, просять прем’єра вивчити можливість відкриття ресторанів принаймні на обідній час, повідомляє "Європейська правда".
Вони звертають увагу на те, що у багатьох людей зараз немає можливості нормально пообідати під час робочого дня у своїх офісах.
По-друге, наголошують депутати, ресторанний сектор здебільшого відповідально дотримувався усіх заходів безпеки.
Вони також зауважують, що окремі компанії мають власні їдальні, і вони, на відміну від ресторанів, працюють і зараз.
На думку парламентарів, якщо ресторани не відкрити найближчим часом принаймні частково, багато працівників з цієї сфери можуть перейти в інші галузі, щоб мати можливість заробляти, і після покращення ситуації з епідемією виникне нестача робочих рук.
Ресторани, бари й кафе у Франції закриті з 30 жовтня і можуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.
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