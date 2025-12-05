Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по дронах, що пролітали над базою атомних підводних човнів

05 грудня 2025, 15:54
У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по дронах, що пролітали над базою атомних підводних човнів
Фото: з вільного доступу
За інформацією видання, близько 19:30 було технічно виявлено п’ять безпілотників, що пролетіли над базою, яка межує з Брестською гаванню.

Французькі морські піхотинці відкрили вогонь по кількох невідомих безпілотниках, які 4 грудня ввечері з’явилися над військово-морською базою Іль-Лонг у департаменті Фіністер. Саме там розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами — ключовий елемент ядерних сил стримування Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією видання, близько 19:30 було технічно виявлено п’ять безпілотників, що пролетіли над базою, яка межує з Брестською гаванню. Після цього на об’єкті негайно оголосили операцію з протидії дронам і розпочали пошукові дії.

Батальйон морської піхоти, відповідальний за охорону бази, здійснив кілька пострілів у бік апаратів. Чи вдалося збити дрони, не уточнюється.

Останніми місяцями в країнах Північної Європи фіксують зростання кількості інцидентів із появою невідомих безпілотників над критично важливими об’єктами, включно з військовими базами, аеропортами та енергетичною інфраструктурою. У районі Іль-Лонг подібні випадки також траплялися раніше. Зокрема, у ніч з 17 на 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон — без заходу на військову територію.

База Іль-Лонг є ключовим елементом французької системи ядерного стримування. Вона обслуговує чотири атомні підводні човни, принаймні один із яких перебуває в морі постійно. Охорону об’єкта забезпечують 120 морських жандармів у співпраці з морською піхотою.

Походження дронів, що були виявлені над базою, наразі залишається невідомим, а їхній проліт розглядають як потенційно розвідувальну або провокаційну діяльність.

