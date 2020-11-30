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У Франції на акціях проти закону про захист поліції поранили 98 поліцейських

За даними міністерства внутрішніх справ, в ході демонстрацій була заарештована 81 людина
Загалом демонстрації зібрали, за даними МВС, 133 000 осіб, у тому числі 46 000 в Парижі, організатори зі свого боку оголосили про 500 000 учасників, у тому числі 200 000 в столиці.
У Франції на акціях проти закону про захист поліції поранили 98 поліцейських Фото: з вільних джерел

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що за остаточними підрахунками під час суботніх акцій протесту проти закону про захист поліції в країні поранення отримали майже сто поліцейських і жандармів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Зокрема, він повідомив про 98 поранених серед поліцейських і жандармів.

"Я повністю підтримую їх. Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до відповідальності", - додав міністр.

За даними міністерства внутрішніх справ, в ході демонстрацій була заарештована 81 людина. У Парижі затримали 29 осіб.

Загалом демонстрації зібрали, за даними МВС, 133 000 осіб, у тому числі 46 000 в Парижі, організатори зі свого боку оголосили про 500 000 учасників, у тому числі 200 000 в столиці.

Закон про захист поліції, який у Франції отримав назву "про глобальну безпеку", пропонує криміналізувати фото- та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики називають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкоджатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

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30 11 2020 12:30
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