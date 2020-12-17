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У Франції оголосили вироки у справі Charlie Hebdo: від 4 років до довічного позбавлення волі

Головного звинуваченого, Алі Різа Пола, засудили до 30 років позбавлення волі
У Франції закінчився суд у справі про теракт у редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, за вироками суду присяжних 14 спільників терористів отримали від чотирьох років до довічного позбавлення волі.
У Франції оголосили вироки у справі Charlie Hebdo: від 4 років до довічного позбавлення волі Фото: gettyimages.com

Загалом у справі судили 14 осіб, трьох із них - заочно, оскільки вони перебувають поза межами країни, повідомляє "Європейська правда". Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких у січні 2015 року загинули 17 осіб. Прокурори вимагали для обвинувачуваних від п'яти років до довічного позбавлення волі. 

Головного звинуваченого, Алі Різа Пола, засудили до 30 років позбавлення волі за те, що він допоміг Кулібалі підготуватися до нападу, знаючи про його наміри. Слідство встановило, що вони часто спілкувалися в останні дні перед скоєнням теракту і до того тривалий час товаришували. 

Різа Пола збирається подавати апеляцію. Адвокат наполягає, що на його підзахисного спробували перекласти всю провину через неможливість показати виконавців теракту - вже мертвих.

Вдову загиблого терориста Кулібалі Хаят Бумедьєн заочно засудили до 30 років позбавлення волі. Жінка зараз, ймовірно, перебуває у Сирії. 

Мохамеда Бельхусіна - який, можливо, вже мертвий - за співучасть у злочині заочно засудили до довічного ув’язнення. 

Ще трьох осіб, визнаних співучасниками, засудили до 20, 18 і 13 років позбавлення волі. 

Шістьом підозрюваним зрештою перекваліфікували звинувачення, вилучивши терористичний мотив. Їм присудили від 4 до 10 років позбавлення волі.

Теракти проти редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo та біля кошерного супермаркету в Парижі сталися у січні 2015 року. Того дня від рук трьох терористів загинули 17 осіб. 

З часу початку судового процесу 2 вересня у Франції сталися ще три атаки з терористичними мотивами.

Нагадаємо, що у Франції ініціюють розпуск "ворожих до Республіки" організацій після вбивства вчителя

 
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17 12 2020 14:59
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