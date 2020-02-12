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У Франції після місяця перерви відновився суд у справі теракту проти Charlie Hebdo

Вирок у справі очікують 16 грудня
Від сьогодні головний звинувачений у теракті - Алі Різа Пола родом з Туреччини, вже присутній у залі засідань - медики постановили, що він здатний брати участь у засіданні, хоча сам чоловік протестував проти відновлення судового процесу.
У Франції після місяця перерви відновився суд у справі теракту проти Charlie Hebdo Фото: Андрій Товстиженко/ZN.UA

У Франції відновилися судові засідання у справі теракту проти редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo - після місяця перерви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Засідання призупинили з 31 жовтня - через коронавірус у трох обвинувачених. 

Від сьогодні головний звинувачений у теракті - Алі Різа Пола родом з Туреччини, вже присутній у залі засідань - медики постановили, що він здатний брати участь у засіданні, хоча сам чоловік протестував проти відновлення судового процесу. У судовій залі він також почав вимагати знову забрати його у лікарню. 

Загалом у справі судять чотирнадцять осіб, з них трьох - заочно. Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких загинули 17 осіб у редакції Charlie Hebdo та інших місцях у січні 2015 року.

Вирок у справі очікують 16 грудня. 

Charlie Hebdo нещодавно опублікував карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, після чого той подав заяву в прокуратуру Стамбулу про відкриття кримінальної справи.

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02 12 2020 14:06
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