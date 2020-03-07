У Франції схвалили закон про вихід з надзвичайного стану в охороні здоров’я
Парламент Франції схвалив у четвер законопроєкт про вихід з надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я 11 липня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Нижня палата парламенту проголосувала в четвер за прийняття законопроєкту про вихід з надзвичайного стану з можливими обмеженнями до осені.
Документ був прийнятий після того, як за нього проголосували 50 осіб, проти висловилися 12, ще один утримався.
Опозиція виступала проти законопроєкту, оскільки, на її думку, він, по суті, продовжує режим надзвичайного стану.
Закон про надзвичайний санітарний стан набув чинності у Франції 24 березня. Цей режим був запроваджений на два місяці - до 24 травня. Пізніше надзвичайний стан у Франції було продовжено до 10 липня.
Нагадаємо, що в Іспанії завершився надзвичайний стан
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні сьогодні святкують День Конституції
- ФОТО Під ОП вимагають легалізувати медичний канабіс
- ВІДЕО Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі