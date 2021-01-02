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У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути "Північний потік-2"

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" викликає великі сумніви
Державний секретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон вважає запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії недостатніми.
У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути "Північний потік-2" Фото: DPA/ТАСС

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі радіостанції France Inter.

"Санкції вже прийняті, ми можемо прийняти інші, але ми повинні чітко розуміти, що цього недостатньо", - сказав Бон.

Він також повторив позицію Франції про те, що проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" викликає великі сумніви.

"Північний потік-2" розглядається (в розрізі санкцій, - ред.), але це рішення Німеччини, оскільки він розташований в Німеччині. І ми завжди говорили, що у нас є великі сумніви з приводу цього проєкту", - сказав Бон.

На запитання про те, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від проєкту газопроводу, Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

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01 02 2021 17:29
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