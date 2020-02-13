БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа розрахунками французького уряду через спалах китайського коронавірусу зростання світової економіки може сповільнитися на 0,2 відсоткового пункта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2%
Китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії
Фото: republikein.com.na
Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер,повідомляє "Громадське".
"За нашими оцінками, вплив (спалаху коронавірусу на економіку - ред.) буде близько 1 відсоткового пункта річного зростання для Китаю. Це буде означати зниження темпів зростання світового попиту на 0,2 відсоткового пункта", - повідомив французький міністр.
Він також заявив, що китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії (SARS), зокрема через зростання частки Китаю у світовій економіці.
Вплив спалаху коронавірусу на економіку Франції Ле Мер оцінив у 0,1 відсоткового пункта.
Нагадаємо, що ФРС не виключає наслідків коронавірусу для економіки США
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