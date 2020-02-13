У Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2%

Китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії

За розрахунками французького уряду через спалах китайського коронавірусу зростання світової економіки може сповільнитися на 0,2 відсоткового пункта.

Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер,повідомляє "Громадське".

"За нашими оцінками, вплив (спалаху коронавірусу на економіку - ред.) буде близько 1 відсоткового пункта річного зростання для Китаю. Це буде означати зниження темпів зростання світового попиту на 0,2 відсоткового пункта", - повідомив французький міністр.

Він також заявив, що китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії (SARS), зокрема через зростання частки Китаю у світовій економіці.

Вплив спалаху коронавірусу на економіку Франції Ле Мер оцінив у 0,1 відсоткового пункта.