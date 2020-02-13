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У Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2%

Китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії
За розрахунками французького уряду через спалах китайського коронавірусу зростання світової економіки може сповільнитися на 0,2 відсоткового пункта.
У Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2% Фото: republikein.com.na

Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер,повідомляє "Громадське".

"За нашими оцінками, вплив (спалаху коронавірусу на економіку - ред.) буде близько 1 відсоткового пункта річного зростання для Китаю. Це буде означати зниження темпів зростання світового попиту на 0,2 відсоткового пункта", - повідомив французький міністр.

Він також заявив, що китайський коронавірус спричинить сильніший вплив на світову економіку, ніж епідемія атипової пневмонії (SARS), зокрема через зростання частки Китаю у світовій економіці.

Вплив спалаху коронавірусу на економіку Франції Ле Мер оцінив у 0,1 відсоткового пункта.

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13 02 2020 16:56
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