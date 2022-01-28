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У Франції за добу виявили майже 400 тисяч випадків COVID-19

Протягом попередньої доби у Франції було підтверджено 392 168 нових випадків інфікування коронавірусом.
У Франції за добу виявили майже 400 тисяч випадків COVID-19 Фото: рбк-україна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Агентство громадського здоров’я Франції.
 
Зазначається, що ці дані ґрунтуються на скринінгових тестах, які проводяться в лабораторіях та аптеках.
 
Окрім цього, минулої доби з коронавірусом було госпіталізовано 30 982 жителів Франції.
 
Як повідомляв Укрінформ, французький парламент остаточно схвалив постанову про нові карантинні обмеження, включаючи запровадження COVID-сертифікатів.
 
За останніми даними, у світі виявлено майже 367 млн випадків коронавірусу, померли понад 5,65 млн осіб, одужали - більш як 290 млн.
 
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28 01 2022 13:21
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