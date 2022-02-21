У Франції заявляють про суттєве зниження захворюваності на COVID-19

Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини

У порівнянні з піковим періодом останньої хвилі коронавірусу, зумовленої штамом Омікрон, менш ніж за місяць захворюваність у Франції впала на 77%.

Як передає Укрінформ із посиланням на CNEWS, про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран.

У неділю він оголосив про "різкий спад хвилі Омікрона". Від пікового показника захворюваності наприкінці січня (понад 366 тис. випадків за добу) нині кількість заражень знизилася на 77%.

Очільник МОЗ також констатував зменшення навантаження на систему охорони здоров’я: ситуація в лікарнях стабільна, кількість госпіталізованих продовжує скорочуватися.

За останніми даними, повністю вакциновані проти коронавірусу 53,15 млн французів (78,8% населення), 38,53 млн отримали бустерну дозу.

Веран також повідомив, що в четвертому щепленні немає потреби, в тому числі для людей віком від 80 років.

«Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини», - підсумував міністр.

За останніми даними, у світі виявлено понад 425 млн випадків COVID-19, померли 5,9 млн осіб, одужали майже 350,6 млн.