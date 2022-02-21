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У Франції заявляють про суттєве зниження захворюваності на COVID-19

Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини
У порівнянні з піковим періодом останньої хвилі коронавірусу, зумовленої штамом Омікрон, менш ніж за місяць захворюваність у Франції впала на 77%.
У Франції заявляють про суттєве зниження захворюваності на COVID-19 Фото: рбк-україна
Як передає Укрінформ із посиланням на CNEWS, про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран.
 
У неділю він оголосив про "різкий спад хвилі Омікрона". Від пікового показника захворюваності наприкінці січня (понад 366 тис. випадків за добу) нині кількість заражень знизилася на 77%.
 
Очільник МОЗ також констатував зменшення навантаження на систему охорони здоров’я: ситуація в лікарнях стабільна, кількість госпіталізованих продовжує скорочуватися.
 
За останніми даними, повністю вакциновані проти коронавірусу 53,15 млн французів  (78,8% населення), 38,53 млн отримали бустерну дозу.
 
Веран також повідомив, що в четвертому щепленні немає потреби, в тому числі для людей віком від 80 років.
«Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини», - підсумував міністр.
 
За останніми даними, у світі виявлено понад 425 млн випадків COVID-19, померли 5,9 млн осіб, одужали майже 350,6 млн.
 
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21 02 2022 09:01
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