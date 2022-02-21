НОВИНИУ порівнянні з піковим періодом останньої хвилі коронавірусу, зумовленої штамом Омікрон, менш ніж за місяць захворюваність у Франції впала на 77%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції заявляють про суттєве зниження захворюваності на COVID-19
Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини
Фото: рбк-україна
Як передає Укрінформ із посиланням на CNEWS, про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран.
У неділю він оголосив про "різкий спад хвилі Омікрона". Від пікового показника захворюваності наприкінці січня (понад 366 тис. випадків за добу) нині кількість заражень знизилася на 77%.
Очільник МОЗ також констатував зменшення навантаження на систему охорони здоров’я: ситуація в лікарнях стабільна, кількість госпіталізованих продовжує скорочуватися.
За останніми даними, повністю вакциновані проти коронавірусу 53,15 млн французів (78,8% населення), 38,53 млн отримали бустерну дозу.
Веран також повідомив, що в четвертому щепленні немає потреби, в тому числі для людей віком від 80 років.
«Науковці вважають, що сьогодні в цьому немає потреби, враховуючи той факт, що вакцини були менш адаптовані до таких варіантів як Омікрон. Якщо таке питання постане, наприклад, наступної осені, у нас будуть сучасніші вакцини», - підсумував міністр.
За останніми даними, у світі виявлено понад 425 млн випадків COVID-19, померли 5,9 млн осіб, одужали майже 350,6 млн.
Читайте також: 95-річна Єлизавета II заразилась коронавірусом
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 02 2022 09:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles