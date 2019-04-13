У Франції "жовті жилети" вийшли на протести, незважаючи на антипротестні закони
Активісти оголосили Тулузу "столицею" своєї мобілізації.
Це перші вихідні після набуття в країні чинності антипротестних законів, повідомляє France.info.
Протести заплановані у Парижі, Марселі, Ліллі та інших містах. У Тулузі на вулицях буде розгорнуто понад 800 поліцейських та жандармів.
За даними ЗМІ, в Тулузі почалися зіткнення активістів з поліцією. Однак про кількість затриманих або постраждалих поки не повідомляється.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про боротьбу з хуліганством, завдяки якому посилюється контроль над проведенням акцій протестів.
Згідно з документом, розширюються повноваження поліції, а також дозволяється місцевій владі не допускати на протести окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.
Нагадаємо, що у Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих". Тоді у сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.
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