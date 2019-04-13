У Франції "жовті жилети" вийшли на протести, незважаючи на антипротестні закони

У Франції у суботу, 13 квітня, "жовті жилети" вийшли на 22-у за рахунком акцію протесту.

Активісти оголосили Тулузу "столицею" своєї мобілізації.

Це перші вихідні після набуття в країні чинності антипротестних законів, повідомляє France.info.

Протести заплановані у Парижі, Марселі, Ліллі та інших містах. У Тулузі на вулицях буде розгорнуто понад 800 поліцейських та жандармів.

За даними ЗМІ, в Тулузі почалися зіткнення активістів з поліцією. Однак про кількість затриманих або постраждалих поки не повідомляється.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про боротьбу з хуліганством, завдяки якому посилюється контроль над проведенням акцій протестів.

Згідно з документом, розширюються повноваження поліції, а також дозволяється місцевій владі не допускати на протести окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.