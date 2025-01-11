У французькому місті Страсбург зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого є постраждалі люди

Трамваї зіштовхнулися в тунелі, що веде до зупинки біля вокзалу.

У французькому місті Страсбург сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв, в результаті якого постраждали десятки осіб.

Про це повідомляє Le Figaro.

Трамваї зіштовхнулися в тунелі, що веде до зупинки біля вокзалу.

Постраждали близько 50 осіб, а загальна кількість учасників ДТП становить близько 100 людей, пише BFMTV. 15 з них були госпіталізовані.

Правоохоронці та рятувальники закликали уникати зони аварії, щоб не заважати роботі екстрених служб. Рух трамваїв призупинено в обох напрямках. Для ліквідації наслідків залучили 130 пожежників та представників цивільної охорони.

Мер міста Жанна Барсегян відвідала місце події та перебуває поряд з постраждалими та рятувальниками. За її словами, у потерпілих виявили переломи, порізи та удари, але загрози життю немає.

Аварія сталася о 15:30 за місцевим часом. За попередньою інформацією, один з трамваїв рухався неправильною колією та в лоб зіткнувся з іншим транспортним засобом, що стояв на зупинці.