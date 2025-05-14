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У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь рф – ЗМІ

14 травня 2025, 14:07
У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь рф – ЗМІ
з вільних джерел
Посилки з вибухівкою вони мали надіслати в Україну.
Минулими вихідними генпрокуратура Німеччини заарештувала двох громадян України, ще одного затримали у вівторок ввечері. Чоловіки мали влаштувати диверсії з вибуховими посилками на замовлення російських спецслужб.
 
Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.
 
Зазначається, що рейди відбулись у Румунії, Швейцарії та Німеччині. За даними журналістів, прокуратура звинувачує Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. у "агентській діяльності з метою диверсії". Вони, за даними журналістів, домовилися вчинити підпал з обтяжуючими обставинами та детонацію вибухівки проти інших осіб. 
 
Вказується, що чоловіки відправляли посилки з GPS-трекерами на адреси  Україні. Євген придбав пристрої стеження у Швейцарії та надіслав їх Данилу у Констанці. Той привіз їх до Кельна, звідки Владислав відправив їх до України. Так вони хотіли розвідати транспортні маршрути посилок. Проте слідчі наголосили, що розслідування поки перебуває на ранній стадії.
 
Журналісти вказують, що справа показує нервозність європейської влади щодо ймовірних російських атак. Керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 у грудні казав, що нещодавно його служба викрила "напрочуд безжальну кампанію російського саботажу". Інший керівник європейської розвідки казав, що росія хоче "посіяти хаос у Європі". 

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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