У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь рф – ЗМІ

Посилки з вибухівкою вони мали надіслати в Україну.

Минулими вихідними генпрокуратура Німеччини заарештувала двох громадян України, ще одного затримали у вівторок ввечері. Чоловіки мали влаштувати диверсії з вибуховими посилками на замовлення російських спецслужб.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Зазначається, що рейди відбулись у Румунії, Швейцарії та Німеччині. За даними журналістів, прокуратура звинувачує Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. у "агентській діяльності з метою диверсії". Вони, за даними журналістів, домовилися вчинити підпал з обтяжуючими обставинами та детонацію вибухівки проти інших осіб.