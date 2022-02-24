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У Генштабі повідомили, що ведуться бої за низку міст

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що в області наразі тривають бої в місті Охтирка, був бій у Конотопі
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що наразі тривають бої за міста Генічеськ, Скадовськ та Чаплинка. Голова Сумської ОДА заявляє, що ведуться бої за Охтирку.
У Генштабі повідомили, що ведуться бої за низку міст Фото: ТОВ «ХАДО-Холдинг»

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише Громадське.

За їхніми даними, у напрямку Рудня (Білорусь) - Виступовичі (Україна) намагалися перетнути український кордон двома танками, бронетранспортерами та автомобільною технікою. На Сумщині українські військові зупинили наступ танків біля Путивля.

Крім того, над Вишгород українські війська збили російській гелікоптер КА-52. У Чорноморській операційній зоні ЗСУ використовують безпілотники "Байрактар".

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що в області наразі тривають бої в місті Охтирка, був бій у Конотопі.

"Російські війська контролюють трасу від кордону з РФ - трасу Київ-Москва - до Чернігівської області, до Батурина точно", - сказав Живицький у відеозверненні.

У штаб ООС повідомили, що важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську.

"Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу. Наразі Щастя під повним контролем українських військови", - йдеться у повідомленні.

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24 02 2022 15:39
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