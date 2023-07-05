У Генштабі ЗСУ вважають, що наявність ядерних зарядів рф у білорусі поки що малоймовірна

Для зберігання ядерних боєприпасів потрібні особливі умови.

Наразі малоймовірна наявність російських ядерних зарядів на території білорусі. Адже таке розміщення - це складний технологічний процес.

Про це заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє "Укрінформ".

"Я не можу підтвердити цю інформацію. Для зберігання ядерних боєприпасів потрібно зробити особливі умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території білорусі малоймовірна", - наголосив Громов.

За його словами, поки складно сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України.

"Не треба забувати, що це війна з підступним супротивником, який не дотримується міжнародного права і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", - додав Громов.