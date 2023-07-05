Матеріали:
Теми:

У Генштабі ЗСУ вважають, що наявність ядерних зарядів рф у білорусі поки що малоймовірна

05 липня 2023, 15:09
У Генштабі ЗСУ вважають, що наявність ядерних зарядів рф у білорусі поки що малоймовірна
Фото з вільного доступу
Для зберігання ядерних боєприпасів потрібні особливі умови.

Наразі малоймовірна наявність російських ядерних зарядів на території білорусі. Адже таке розміщення - це складний технологічний процес.

Про це заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє "Укрінформ".

"Я не можу підтвердити цю інформацію. Для зберігання ядерних боєприпасів потрібно зробити особливі умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території білорусі малоймовірна", - наголосив Громов.

За його словами, поки складно сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України.

"Не треба забувати, що це війна з підступним супротивником, який не дотримується міжнародного права і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", - додав Громов. 

ядерна зброяЗСУвійна в Україніросія окупантиядерна бомба

Останні матеріали

Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Політика
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Переклад iPress – 05 липня 2023, 08:30
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється