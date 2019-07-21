У "Голосі" заявили, що готові вести переговори про коаліцією з партіями Порошенка та Тимошенко
"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію - ми готові з ними вести переговори", - зазначив повідомив кандидат у депутати від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, повідомляє "Громадське".
Водночас лідер партії Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.
Нагадаємо, що 21 липня українці проголосували за новий парламент. О 20:00 закрились дільниці. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.
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