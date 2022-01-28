ПОЛІТИКА НОВИНИСіомара Кастро принесла присягу як перша жінка-президент Гондурасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гондурасі відбулася інавгурація першої жінки-президентки
На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією
Фото: EPA
Про це повідомляє Reuters.
Кастро у супроводі свого чоловіка, колишнього президента Мануеля Селаї, принесла присягу на переповненому футбольному стадіоні, де вболівальники аплодували її обіцянкам виправити величезний борговий тягар країни.
Також серед головних проблем, з якими Кастро має намір боротися, - корупція, масова еміграція з країни, а також наркоторгівля та організована злочинність.
На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією.
Інавгурація Кастро поклала край восьмирічному правлінню Хуана Орландо Ернандеса, колишнього союзника США, якого американські суди обвинувачували у корупції та зв'язках з наркоторговцями. Навіть коли Ернандес залишив свою посаду, конгресмен США закликала висунути йому обвинувачення та подати запит про його екстрадицію.
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28 01 2022 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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