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У Гондурасі відбулася інавгурація першої жінки-президентки

На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією
Сіомара Кастро принесла присягу як перша жінка-президент Гондурасу.
У Гондурасі відбулася інавгурація першої жінки-президентки Фото: EPA
Про це повідомляє Reuters.
 
Кастро у супроводі свого чоловіка, колишнього президента Мануеля Селаї, принесла присягу на переповненому футбольному стадіоні, де вболівальники аплодували її обіцянкам виправити величезний борговий тягар країни.
 
Також серед головних проблем, з якими Кастро має намір боротися, - корупція, масова еміграція з країни, а також наркоторгівля та організована злочинність.
 
На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією.
 
Інавгурація Кастро поклала край восьмирічному правлінню Хуана Орландо Ернандеса, колишнього союзника США, якого американські суди обвинувачували у корупції та зв'язках з наркоторговцями. Навіть коли Ернандес залишив свою посаду, конгресмен США закликала висунути йому обвинувачення та подати запит про його екстрадицію.
 
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28 01 2022 11:56
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