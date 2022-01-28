У Гондурасі відбулася інавгурація першої жінки-президентки

На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією

Сіомара Кастро принесла присягу як перша жінка-президент Гондурасу.

Кастро у супроводі свого чоловіка, колишнього президента Мануеля Селаї, принесла присягу на переповненому футбольному стадіоні, де вболівальники аплодували її обіцянкам виправити величезний борговий тягар країни.

Також серед головних проблем, з якими Кастро має намір боротися, - корупція, масова еміграція з країни, а також наркоторгівля та організована злочинність.

На інавгурації була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка пообіцяла підтримку уряду США у боротьбі з міграцією та корупцією.

Інавгурація Кастро поклала край восьмирічному правлінню Хуана Орландо Ернандеса, колишнього союзника США, якого американські суди обвинувачували у корупції та зв'язках з наркоторговцями. Навіть коли Ернандес залишив свою посаду, конгресмен США закликала висунути йому обвинувачення та подати запит про його екстрадицію.