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У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії

Софія Федина закликала бійців ЗСУ, тероборони та правоохоронців спілкуватися виключно українською мовою
У Гостомелі (Київська область) російський спецназ захопив військову частину 3017.
У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії Російські диверсанти з ковбасою прийшли переодягнутися до українських пожежників Фото: Варта1

Про це повідомила народний депутат Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), інформує "Інтерфакс-Україна".

"У Гостомелі рос. спецназ захопив частину 3017. Одягають форму нацгвардії - єдино що говорять російською", - написала Федина у Facebook у суботу.

"Надходить інформація, що сьогодні від самого ранку в різних місцях Київської, Житомирської, Черкаської областей висаджуються з вертольотів групи російських диверсантів, які перевдягаються у форму Збройних сил України та просуваються в бік Києва", - додала нардеп.

Вона також не виключає, що частина переодягнених російських військовослужбовців уже проникла в столицю, і такий сценарій може повторюватись і на інших напрямках.

"Вочевидь, саме так реалізується вчорашній заклик пуйла до українських військових "брати владу у свої руки", - припустила Федина.

Вона закликала бійців ЗСУ, тероборони та правоохоронців спілкуватися виключно українською мовою.

"Неважливо, наскільки вона буде правильна і грамотна. Достатньо, що в такий спосіб буде набагато легше виявити ворогів. Особливо у Києві і навколо Києва", - наголосила нардеп.

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26 02 2022 11:03
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