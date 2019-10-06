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У ГПУ закликали прийняти закон про колабораціонізм через поїздки українських політиків у Москву

"Кримінальні провадження за статтями про держзраду належать до підслідності СБУ"
У Генеральній прокуратурі відповіли на рекомендації Адміністрації Президента відреагувати на поїздки засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука в Росію і заявили, що кримінальні провадження за статтею "Держзрада" перебувають у підслідності Служби безпеки.
У ГПУ закликали прийняти закон про колабораціонізм через поїздки українських політиків у Москву Фото: з вільних джерел

"Прес-секретар президента мусила знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, керівник якого перебуває в прямому підпорядкуванні президента України. Це повною мірою стосується і справи про можливу державну зраду Віктора Медведчука", - написала Сарган у Facebook.

Вона нагадала, що Генпрокуратура з лютого 2019 року чекає від СБУ на висновки експертизи, "про що генпрокурор уже нагадав в.о. голови СБУ Івану Баканову в офіційному листі".


Фото:Facebook

"Польоти інших українських діячів у Москву і їхні зустрічі з керівництвом країни-агресора, звичайно, обурливий феномен воюючою країни. Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колабораціонізм. Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на тлі Червоної площі самі по собі не можуть бути підставою для реєстрації кримінального провадження", - додала Сарган.

Нагадаємо, що  22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

 

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10 06 2019 17:57
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