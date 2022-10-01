CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 5,3 був зареєстрований на північному заході Греції пізно у неділю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції стався потужний землетрус
Грецький геодинамічний інститут повідомив, що землетрус стався о 23:43 за 2 км від міста Флорина і на глибині 14 км
Фото: ap.org
Про це повідомив Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Повідомлень про постраждалих немає, хоча деякі будівлі отримали незначні пошкодження.
Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) раніше повідомляв, що поштовхи мали магнітуду 5,8.
Грецький геодинамічний інститут повідомив, що землетрус стався о 23:43 за 2 км від міста Флорина і на глибині 14 км.
Місцева влада заявила, що школи залишаться закритими в понеділок з міркувань безпеки та обережності.
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10 01 2022 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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