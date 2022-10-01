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У Греції стався потужний землетрус

Грецький геодинамічний інститут повідомив, що землетрус стався о 23:43 за 2 км від міста Флорина і на глибині 14 км
Землетрус магнітудою 5,3 був зареєстрований на північному заході Греції пізно у неділю.
У Греції стався потужний землетрус Фото: ap.org

Про це повідомив Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Повідомлень про постраждалих немає, хоча деякі будівлі отримали незначні пошкодження.

Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) раніше повідомляв, що поштовхи мали магнітуду 5,8.

Грецький геодинамічний інститут повідомив, що землетрус стався о 23:43 за 2 км від міста Флорина і на глибині 14 км.

Місцева влада заявила, що школи залишаться закритими в понеділок з міркувань безпеки та обережності.

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10 01 2022 11:25
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