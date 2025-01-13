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ПОЛІТИКА

У грудні 2024 року росія зменшила кількість дронових атак на Україну – британська розвідка

13 січня 2025, 13:16
У грудні 2024 року росія зменшила кількість дронових атак на Україну – британська розвідка
Фото: УНН
Як зазначили у британській розвідці, впродовж грудня 2024 року росія запустила по регіонах України приблизно 1700 ударних дронів різних типів.

Розвідка Великої Британії проаналізувала російські дронові атаки по території України в грудні 2024 року та відзначила певні зміни.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 січня.

Як зазначили у британській розвідці, впродовж грудня 2024 року росія запустила по регіонах України приблизно 1700 ударних дронів різних типів.

В огляді йдеться, що це менше, ніж у листопаді, коли їх було запущено 2300. Відтак це вперше з березня по квітень 2024 року, коли спостерігалося зниження кількості дронів. 

У розвідці зазначили, ймовірно, що погодні фактори вплинули на операції на початку місяця, про що можуть свідчити кілька ночей з хвилями понад 100 безпілотників, які слідували за періодами особливо низької або відсутньої активності. 

 Повітряні сили України повідомили, що 53% російських безпілотників були збиті, тоді як решта були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби або вже відхилилися від курсу, не спричинивши значної загрози, додали у відомстві.

"Різні фактори можуть позитивно чи негативно впливати на щомісячну кількість пусків, однак залишається ймовірним, що росія може підтримувати кількість пусків на рівні, щонайменше, 1500 на місяць", – підсумували у британській розвідці.

війнадронирозвідка

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