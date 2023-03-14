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У групі щодо створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф вже 32 країни – МЗС

14 березня 2023, 11:54
У групі щодо створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф вже 32 країни – МЗС
Стоп росія
Засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Кількість країн-учасниць групи щодо створення спеціального трибуналу для покарання росії за злочин агресії зросла до 32.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До групи останнім часом приєдналися ще дві країни.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 32 держави працюють разом над притягненням до відповідальності найвищого політичного і військового керівництва росії. путін та його поплічники постануть перед судом", – написав Кулеба.

Він не назвав країни, які приєдналися серед останніх. 

Нагадаємо, 2 березня 2022 - го, Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти росії.

Кулебавійна в Україніросія окупантизлочини рфспецтрибунал

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