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У Грузії черговий суд щодо справи Саакашвілі відбудеться в січні

Засідання заплановане на 15:00 за київським часом
Черговий процес у справі про незаконний перетин кордону експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі у Тбіліському міському суді відбудеться 13 січня 2022 року.
У Грузії черговий суд щодо справи Саакашвілі відбудеться в січні Фото: ukranews.com

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Грузія Online.

Засідання заплановане на 15:00 за київським часом.

У середу суд провів перше засідання для розгляду справи по суті. Сам Саакашвілі не був присутній на процесі - його адвокати послалися на поганий стан здоров'я експрезидента, який проходить курс реабілітації після 50-денного голодування у військовому госпіталі у Горі.

І сторона захисту, й обвинувачення звернулися до суду з клопотанням. Прокуратура вимагає додати до справи результати експертизи трьох телефонів Саакашвілі. Захист не був з цим згодний, але суд клопотання задовольнив.

У свою чергу адвокати експрезидента вимагають додати до справи висновок центру "Емпатія" щодо стану Саакашвілі - суд погодився і з цим.

Також адвокати Саакашвілі вимагали відновити Саакашвілі право на телефонні дзвінки, проте суд у цьому відмовив.

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23 12 2021 10:40
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