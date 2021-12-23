У Грузії черговий суд щодо справи Саакашвілі відбудеться в січні
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Грузія Online.
Засідання заплановане на 15:00 за київським часом.
У середу суд провів перше засідання для розгляду справи по суті. Сам Саакашвілі не був присутній на процесі - його адвокати послалися на поганий стан здоров'я експрезидента, який проходить курс реабілітації після 50-денного голодування у військовому госпіталі у Горі.
І сторона захисту, й обвинувачення звернулися до суду з клопотанням. Прокуратура вимагає додати до справи результати експертизи трьох телефонів Саакашвілі. Захист не був з цим згодний, але суд клопотання задовольнив.
У свою чергу адвокати експрезидента вимагають додати до справи висновок центру "Емпатія" щодо стану Саакашвілі - суд погодився і з цим.
Також адвокати Саакашвілі вимагали відновити Саакашвілі право на телефонні дзвінки, проте суд у цьому відмовив.
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