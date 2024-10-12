У Грузії медіа оштрафовані за відмову транслювати провладну рекламу з кадрами війни в Україні

МЗС України раніше назвало ці передвиборчі матеріали спекуляцією на крові українського народу.

У Грузії загострилося протистояння між між опозиційними та провладними медіа. Як відомо, деякі грузинські телеканали відмовилися транслювати передвиборчі ролики партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих росією українських міст, які протиставлені «процвітаючій» Грузії. Опозиційні медіа вважають це спекуляцією на стражданнях України та образою країни, яку знищує агресор.

Як ми повідомляли, три опозиційні мовленнєві компанії - "Мтаварі", "Формула" і "Пірвелі" - відмовилися транслювати політичний відеоролик "Грузинської мрії", де Україна, яку роздирає війна, порівнюють із миром, запропонованим правлячою партією Грузії. За заявою телеканалів, реклама «Грузинської мрії» неетична і являє собою пропаганду війни, розпалює міжнаціональні протиріччя і лякає виборців війною" - їм за це пригрозили штрафом, що і було виконано.

Водночас провладний телеканал "Імеді" скористався ситуацією, щоб заявити, що у відповідь він не транслюватиме політичну рекламу опозиції.

Раніше прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Про це пише Грузія онлайн, заявив, що скандальні передвиборчі плакати «Грузинської мрії» покликані «оголити правду» про те, що відбувається в Україні, на що різко і неодноразово відреагувало українське МЗС.

«Україна вкотре закликає уряд Грузії утриматися від втягнення нашої держави та громадян України у внутрішні політичні процеси Грузії, а також від спекуляцій на крові та стражданнях українського народу. Ми сподіваємося, що парламентські вибори в Грузії відбудуться мирно і демократично, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС і НАТО», - йдеться в заяві МЗС України.

У Києві вважають, що приховувати правду намагається сама чинна влада Грузії.

"Вважаємо ганебним використання партією «Грузинська мрія» зображень нещадної війни Росії проти України у своїй політичній рекламі. Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про правлячу партію Грузії, яка полягає в цілковитій зневазі до українського народу та готовності заради політичних очок завдавати непоправної шкоди традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами", - наголосили в МЗС.

"Наслідуючи підходи росії" щодо обмеження громадянського суспільства, влада Грузії перетворилася на "ксерокс кремля", вважають у Києві. У заяві йдеться про «наполегливе прагнення» стерти з пам'яті грузинського народу численні злочини росії, вчинені як Грузії, так і в Україні. МЗС також нагадує, що Тбілісі відмовився приєднуватися до міжнародних санкцій проти рф і навпаки наростив співпрацю з державою-агресором.

За повідомленням російської служби BBC, опозиційні канали за рішенням Комісії з комунікацій і суду оштрафовані на 5 тисяч ларі (близько 1,8 тисячі доларів) кожен за відмову розміщувати в ефірі передвиборчий ролик партії «Грузинська мрія» з кадрами зруйнованих унаслідок війни росії проти України міст. А от чи буде ухвалено таке саме рішення щодо «Імеді» - невідомо.

Рішення Тбіліський міський суд ухвалив 11 жовтня на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного Національною комісією з комунікацій Грузії, яка визнала телеканали порушниками виборчого кодексу.

За словами юриста телеканалу «Мтаварі архі» Тамти Мурадашвілі, суд також задовольнив клопотання комісії про негайне виконання рішення першої інстанції. Це означає, що телеканали зобов'язані негайно поставити ролик в ефір - незалежно від того, чи буде рішення оскаржене в апеляційному суді.

"Ми не збираємося підкорятися цьому рішенню", - сказала вона Бі-бі-сі. Телеканал оскаржить рішення суду.

Парламентські вибори відбудуться в Грузії 26 жовтня. Як в опозиції, так і в правлячій партії їх називають референдумом.

В опозиції кажуть, що виборці зроблять доленосний для Грузії вибір між європейським майбутнім країни та ізоляцією під російським впливом. А в правлячій партії називають майбутнє голосування вибором між миром і війною, в яку, за їхніми словами, хочуть втягнути Грузію опозиція і якась "глобальна партія війни".