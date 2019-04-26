У Грузії затримали громадянку України з дітьми: її підозрюють у торгівлі неповнолітніми

"Слідством встановлено, що І.С. разом 10 малолітніми дітьми приїхала з Росії до Грузії 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на окуповану територію Абхазії"

У Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.

"Міністерство внутрішніх справ за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми затримало громадянку України І.С. 1982 року народження. Злочин передбачає позбавлення волі на строк від 14 до 17 років", - повідомляє "Громадське".

Українку затримали співробітники поліції і прокуратури в одній з лікарень міста Кутаїсі 25 квітня.

"Слідством встановлено, що І.С. разом 10 малолітніми дітьми приїхала з Росії до Грузії 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на окуповану територію Абхазії. До перетину так званого кордону І.С. в Мегрелії найняла тимчасове житло, в якому перебувала з дітьми кілька днів", - повідомили в МВС.

Зазначається, що після приїзду до Грузії жінка привернула увагу правоохоронців, відтоді почалися відповідні заходи.

Згідно з документами, отриманими в рамках розслідування, жінка є матір'ю всіх 10 дітей, які перебували з нею - вони мають її прізвище.Однак 4 з малолітніх народжені в 2017 році, що викликало підозру у правоохоронців.

Правоохоронці почали розслідування і встановили, що обвинувачена поводилась з дітьми агресивно і утримувала їх в неналежних умовах.

Відтак, МВС за фактом зневаги до неповнолітніх видало ордер, було вирішено відлучити усіх 10 дітей від матері.

Зі свідчень свідків також з'ясувалось, що жінка може не бути матір'ю малолітніх. З метою встановлення біологічного зв'язку між дітьми і обвинуваченою призначена відповідна експертиза.

Грузинські правоохоронці наголосили, що ведеться активна співпраця із зарубіжними партнерами.

Слідство ведеться за підпунктом "в" ч. 3 ст. 143 КК Грузії.

Наразі двоє малолітніх залишаються під наглядом у медичному закладі, інші восьмеро - розміщені у відповідних установах Агентства соціального обслуговування.

"Громадське" звернулось до представників Міністерства закордонних справ України з проханням з'ясувати, чи звертались грузинські правоохоронці з приводу такої ситуації.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.