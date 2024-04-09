У ГУР підтвердили удар дронів по авіаційному заводу під Воронежем

Деталей поки не розкривають.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному заводу в місті Борисоглєбськ Воронезької області в росії.



Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", – сказав він.

Раніше російські телеграм-канали, повідомили про атаку безпілотників по території авіаційного центру в Борисоглєбську. Незважаючи на спроби збити їх зі стрілецької зброї, два вдарили по території центру

У російському Міноборони вже прозвітували, що засобами ППО нібито збили чотири безпілотники: два у Бєлгородській області рф, і два – у Воронезькій. Про влучання в авіазавод не повідомили.