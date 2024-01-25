У ГУР припускають, що на борту ІЛ-76 могли бути "як ракети С-300, так і люди"

У розвідці заявили, що наразі невідомо, хто саме збив цей літак, але це могла бути і сама росія.

На борту збитого російського літака ІЛ-76, що впав у Бєлгородській області, могли бути і ракети, і люди.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", – розповів Юсов.

Він нагадав, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

Представник ГУР наголосив, що Україна всі умови і зобов’язання виконала.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – сказав Юсов.

За його словами, на борту літака мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", – каже Юсов.

За інформацією ГУР, російським рятувальникам та ж російська ФСБ не дозволила зробити огляд місця падіння літака.

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі", – розповів Юсов.

Представник розвідки також каже, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил росії" – каже він.

Також він додав, що наразі невідомо, хто саме збив цей літак, але це могла бути і сама росія.

"Станом на зараз ми можемо констатувати, що це фактично зона бойових дій. І, наприклад, в цей час і в цей день було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які, в свою чергу, могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути. Наприклад, російське ППО могло сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак. Це одна з версій. Тому що насправді в цій історії є багато інших особливостей", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати усі деталі того, що сталось.

Вчора в росії, у Бєлгородській області, впав військовий транспортний літак Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини.