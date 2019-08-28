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У Харківській області в прямому ефірі напали на журналіста "112 Україна"

Олег Решетняк знімав сюжет про вирубку лісу
У Харківській області в прямому ефірі напали на журналіста "112 Україна" Олега Решетняка.
У Харківській області в прямому ефірі напали на журналіста "112 Україна" скрін

Близько 13:50 ефір телеканалу перервали через конфлікт, який виник у журналіста з лісівниками під час зйомки сюжету про вирубку лісів, повідомляє LB.ua.

"Ми знімаємо документальний проєкт розслідувань, який стосується вирубки столітнього дуба. Коли приїжджав президент Володимир Зеленський, він пролетів над харківськими лісами і був шокований побаченим", - встиг розповісти Решетняк під час прямого включення.

За словами журналіста, під час зйомки з квадрокоптера до його команди підійшли агресивні співробітники господарства і почали висувати претензії, вимагаючи віддати флеш-накопичувач зі знятим матеріалом. Автомобілю журналістів спустили колеса і мало не перевернули.

Обидві сторони викликали поліцейських.

Поки Решетняк спілкувався з ведучими в студії, до нього підійшли декілька людей. Він почав тікати, але врешті-решт, судячи з картинки, опинився на землі. Після цього трансляція, яку вели з мобільного телефону, перервалася.

Нагадаємо, що в результаті нападу на "Укрінформ" молодих людей у футболках з написом "Традиція і порядок" постраждали троє співробітників агентства.

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