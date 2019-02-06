Націоналісти влаштували акцію у Харкові біля будівлі, де має відбутися з’їзд "Партії мерів", - ОНОВЛЕНО

Біля Палацу спорту у Харкові, де має відбутися з’їзд партії очільника Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова зібралися представники націоналістичних організацій

Загалом на акцію зібралися близько тисячі людей.

За словами організаторів, вони хочуть нагадати людям, що у 2013-2014 році очільники партії займали проросійську позицію, йдеться у "Громадське".

На місці присутні представники осередку партії "Демократична сокира", націоналістичних організацій "Фрайкор", "Правий сектор", "Світанок", ГО "Харківський антикорупційний центр", "Антикорупційна Рада", ГО "Інформаційно-аналітичний центр Євро Харків".

До будівлі прямувало багато "бюджетників", зокрема вчителів та вихователів. Більшість відмовлялися говорити, лише деякі сказали, що підтримують Кернеса і прийшли добровільно.

Активісти "побудували" коридор ганьби біля входу. Там розлили червону фарбу, аби люди, які йдуть у будівлю, проходили через неї і лишали криваві сліди на макеті карти України, який розстелили протестувальники.

У Харкові праворадикали та націоналістичні організації влаштували акцію проти з'їзду партії "Довіряй ділам". Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію pic.twitter.com/iUGsM8wI8Y — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Також біля входу виставили фото загиблих учасників бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, Кернес та Труханов створили спільну партію під назвою "Партія мерів" для походу у Верховну Раду. Консультує партію олігарх Ігор Коломойський.

Оновлення.

У Харкові активісти партії «Національний корпус», які проводили акцію протесту проти з'їзду партії «Довіряй справам», знесли бюст маршалу Жукову, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на портал "Мій Харків".

"Після акції активісти перемістилися до погруддя маршалу Жукову, де між ними і працівниками КОРДу сталася бійка. Активісти закинули мотузки на бюст Жукова і зламали його, а на місці погруддя встановили український прапор", - йдеться в повідомленні.

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