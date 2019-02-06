Націоналісти влаштували акцію у Харкові біля будівлі, де має відбутися з’їзд "Партії мерів", - ОНОВЛЕНО
За словами організаторів, вони хочуть нагадати людям, що у 2013-2014 році очільники партії займали проросійську позицію, йдеться у "Громадське".
На місці присутні представники осередку партії "Демократична сокира", націоналістичних організацій "Фрайкор", "Правий сектор", "Світанок", ГО "Харківський антикорупційний центр", "Антикорупційна Рада", ГО "Інформаційно-аналітичний центр Євро Харків".
До будівлі прямувало багато "бюджетників", зокрема вчителів та вихователів. Більшість відмовлялися говорити, лише деякі сказали, що підтримують Кернеса і прийшли добровільно.
Активісти "побудували" коридор ганьби біля входу. Там розлили червону фарбу, аби люди, які йдуть у будівлю, проходили через неї і лишали криваві сліди на макеті карти України, який розстелили протестувальники.
У Харкові праворадикали та націоналістичні організації влаштували акцію проти з'їзду партії "Довіряй ділам". Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію pic.twitter.com/iUGsM8wI8Y— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.
Також біля входу виставили фото загиблих учасників бойових дій на Донбасі.
Нагадаємо, Кернес та Труханов створили спільну партію під назвою "Партія мерів" для походу у Верховну Раду. Консультує партію олігарх Ігор Коломойський.
Оновлення.
У Харкові активісти партії «Національний корпус», які проводили акцію протесту проти з'їзду партії «Довіряй справам», знесли бюст маршалу Жукову, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на портал "Мій Харків".
"Після акції активісти перемістилися до погруддя маршалу Жукову, де між ними і працівниками КОРДу сталася бійка. Активісти закинули мотузки на бюст Жукова і зламали його, а на місці погруддя встановили український прапор", - йдеться в повідомленні.
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