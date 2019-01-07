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У Харкові "Нацкорпус" "повісив" депутатів, які проголосували за повернення проспекту імені Жукова

"Серед повішених будуть корупціонери і реваншисти", - заявив Коваленко
На площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акція-перфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.
У Харкові "Нацкорпус" "повісив" депутатів, які проголосували за повернення проспекту імені Жукова Фото:"Громадське"

Так, протестувальники встановили шибениці, на яких повісили опудала, що зображують депутатів Харківської міськради, які голосували за рішення повернути проспекту Григоренка попередню назву, повідомляє "Громадське".

За словами представника "Нацкорпусу" Михайла Коваленка, акція буде продовжена. "Серед повішених будуть корупціонери і реваншисти", - заявив Коваленко.

На акції протесту зібралось близько півсотні людей.

На питання, чому "Нацкорпус" вирішив провести саме таку акцію з шибеницями, Коваленко відповів, що таким чином вони хотіли провести "процедуру люстрації корупційним чиновникам" та привернути увагу міських чиновників, що питання незаконн1ого перейменування проспекту все ще обурює харків’ян.

Нагадаємо, що Націоналістичні партії та організації планують після виборів об’єднатися в єдиний національний блок.

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01 07 2019 18:11
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