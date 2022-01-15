У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, колишні командувач повітряних сил Збройних сил України, командир військової частини А4104 і два його заступники, керівник польотами на аеродромі "Чугуїв" і тодішній виконувач обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба не гарантували безпеку польотів на ввірених їм напрямах.
Як зазначається, вони порушили правила підготовки та проведення польотів. "Їхнє недбале ставлення до військової служби призвело до аварії літака Ан-26 у вересні 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області. Тоді загинули 26 військовослужбовців", - зазначили в прес-службі відомства.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).
Нагадаємо, що слідчі назвали основну причину падіння АН-26 біля Чугуєва. "Самою основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом", - сказав Приймачок на брифінгу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кораблі завозять в Антарктиду організми, шкідливі для первісної екосистеми
- ФОТО В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1