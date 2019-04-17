CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київському районі Харкова стався прорив труби з гарячою водою, у результаті чого затопило проїжджу частину разом з автівкою "Mazda 626" з водієм і пасажиром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові в гарячій воді ледь не потонуло авто з водієм і пасажиром, - ВІДЕО
За даними ДСНС, на місце виїхала рятувальна служба і звільнила чоловіків із ""гарячої пастки" та за допомогою тросу відбуксирували автівку у безпечне місце
Фото: ДСНС
17 квітня на номер "112" надійшло повідомлення про те, що на вул. Матюшенка Київського району міста Харкова стався прорив труби з гарячою водою.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
"В результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка "Mazda 626". Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Наразі комунальними службами міста проводяться роботи щодо ліквідації аварії на даній дільниці тепломережі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 04 2019 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента