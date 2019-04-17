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У Харкові в гарячій воді ледь не потонуло авто з водієм і пасажиром, - ВІДЕО

За даними ДСНС, на місце виїхала рятувальна служба і звільнила чоловіків із ""гарячої пастки" та за допомогою тросу відбуксирували автівку у безпечне місце
У Київському районі Харкова стався прорив труби з гарячою водою, у результаті чого затопило проїжджу частину разом з автівкою "Mazda 626" з водієм і пасажиром.
У Харкові в гарячій воді ледь не потонуло авто з водієм і пасажиром, - ВІДЕО Фото: ДСНС

17 квітня на номер "112" надійшло повідомлення про те, що на вул. Матюшенка Київського району міста Харкова стався прорив труби з гарячою водою.


Фото: ДСНС


Фото: ДСНС

"В результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка "Mazda 626". Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Наразі комунальними службами міста проводяться роботи щодо ліквідації аварії на даній дільниці тепломережі.

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17 04 2019 17:21
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