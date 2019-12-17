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У Харкові від отруєння чадним газом загинули чоловік і його дворічний син

Вагітну жінку госпіталізовано в тяжкому стані
У харківській квартирі сім'я з трьох осіб отруїлася чадним газом. У результаті події чоловік і малолітня дитина загинули, а вагітну жінку ушпиталено в тяжкому стані.
У Харкові від отруєння чадним газом загинули чоловік і його дворічний син Фото: gettyimages.com

Про це повідомляють на сайті поліції області і ДСНС, передає LB.ua.

"16 грудня близько 21:00 у Шевченківський відділ надійшло повідомлення від 31-річного чоловіка. Як виявилося, заявника попросив про допомогу його знайомий. Коли чоловік прийшов до нього, дверей квартири ніхто не відчинив. Після цього він звернувся в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Прибулі на місце правоохоронці і рятувальники виявили в квартирі п'ятиповерхового будинку тіло 35-річного чоловіка, непритомну 29-річну вагітну жінку і дворічного хлопчика. Усіх мешканців винесли на свіже повітря, провели реанімаційні заходи. Однак, на жаль, чоловік і дитина померли.

Під час перевірки працівники газової служби встановили, що попередньою причиною трагедії стала несправність газової колонки.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що У львівському гуртожитку дванадцять студентів отруїлися газом із перцевого балончика про це повідомляють на сайті місцевої поліції

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17 12 2019 14:00
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