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У Херсонській області жінку посадили на вісім років за продаж тримісячного сина, - ФОТО

За виручені 210 тис. гривень вона планувала придбати будинок
Херсонський міський суд засудив 26-річну мешканку Скадовського району Херсонської області до восьми років позбавлення волі за продаж свого тримісячного сина.
У Херсонській області жінку посадили на вісім років за продаж тримісячного сина, - ФОТО Фото:Нацполіція

Факт продажу відбувся на початку липня минулого року. Тоді працівники відділу поліції боротьби з торгівлею людьми затримали 26-річну жінку, яка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тис. гривень, повідомляє LB.ua.

За виручені кошти вона планувала придбати будинок.


Фото: npu.gov.ua

Виявилося, що жінка була раніше судима і вела антигромадський спосіб життя. Вона написала розписку, що відмовляється від сина і віддала його разом із документами і речами. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

У результаті слідству вдалося встановити і зібрати всю необхідну доказову базу, щоб у суді довести причетність жінки до продажу дитини.

Нагвдаємо, що на території ринку "Північний" у Суворовському районі Херсонської області правоохоронці в чоловіка вилучили гранату.

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