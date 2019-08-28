У Херсонській області жінку посадили на вісім років за продаж тримісячного сина, - ФОТО
Факт продажу відбувся на початку липня минулого року. Тоді працівники відділу поліції боротьби з торгівлею людьми затримали 26-річну жінку, яка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тис. гривень, повідомляє LB.ua.
За виручені кошти вона планувала придбати будинок.
Фото: npu.gov.ua
Виявилося, що жінка була раніше судима і вела антигромадський спосіб життя. Вона написала розписку, що відмовляється від сина і віддала його разом із документами і речами. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
У результаті слідству вдалося встановити і зібрати всю необхідну доказову базу, щоб у суді довести причетність жінки до продажу дитини.
Нагвдаємо, що на території ринку "Північний" у Суворовському районі Херсонської області правоохоронці в чоловіка вилучили гранату.
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